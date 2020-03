Udeblevne coronatiltag får amerikanske aktier til at styrtdykke

Dow Jones-indekset i USA faldt 5,9 procent onsdag, efter at lovede coronatiltag fra Trump er udeblevet.

De amerikanske børser lukkede onsdag med store fald.

Dow Jones-indekset, som består af 30 betydende børsnoterede amerikanske selskaber, faldt med 5,9 procent.

Faldet kom, efter at investorerne tirsdag aften og onsdagen igennem måtte se langt efter økonomisk hjælp fra den amerikanske regering.

Investorerne havde tirsdag ellers sendt markederne flot i plus, fordi USA's præsident, Donald Trump, mandag aften havde lovet "substantielle" tiltag mod coronavirussets effekt på økonomien.

De lovede tiltag tirsdag udeblev imidlertid. Tilsyneladende fordi der ikke kan opnås politisk enighed.

Med onsdagens store fald er Dow Jones-indekset faldet med over 20 procent, siden det for bare en måned siden satte rekord.

Torsdag har den mismodige stemning på Wall Street spredt sig til aktiemarkederne i Asien.

I Japan ligger det toneangivende Nikkei 225-indeks godt to procent lavere, umiddelbart efter at torsdagens handel er gået i gang.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærede onsdag virusudbruddet for en global pandemi på grund af det voksende antal smittede verden over.

Udsigten til en yderligere forværring af situationen kan sende aktiemarkederne endnu mere i rødt.

Det mener David Spika, direktør i Guidestone Capital Management.

- Vi har ingen anelse om, hvornår spredningen af coronavirusset vil aftage. Den usikkerhed vil fortsætte med at skabe en masse uro, siger han til Bloomberg News.

/ritzau/