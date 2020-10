Udenlandske bjergbestigere evakueres fra brændende Kilimanjaro

Myndigheder erkender, at det er sværere at få slukket en brand på Kilimanjaro i Tanzania end først antaget.

For femte dag i træk hærger en brand på Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro.

Derfor overvejer tanzaniske parkmyndigheder angiveligt at evakuere de udenlandske turister, der fortsat befinder sig på bjerget.

Det oplyser unavngivne kilder.

Allerede natten til torsdag blev adskillige internationale bjergbestigere evakueret fra deres lejr på bjerget.

- Ud over min egen schweiziske gruppe var der fem-seks grupper, som måtte pakke deres telte sammen omkring midnat, siger Henning Schmidt, en tysk guide.

- Branden breder sig nu mere og mere, tilføjer han.

Myndighederne i Tanzania erkender, at det er sværere at få bugt med flammerne, end de først troede.

- Vi kæmper stadig med branden. Arbejdet er hårdere, end vi troede tidligere. Udfordringen er stærk vind og tørt græs og vegetation, skriver minister for turisme Hamisi Kigwangalla på Twitter.

Branden brød ud søndag, og siden torsdag har en helikopter deltaget i slukningsarbejdet. I øjeblikket forsøger myndighederne at hverve flere fly til at hjælpe med at bekæmpe flammerne, oplyser ministeren.

Mens unavngivne kilder fortæller, at parkmyndighederne overvejer at begynde at evakuere udenlandske turister fra bjerget, siger Hamisi Kigwangalla, at bjergbestigning i Kilimanjaro Nationalpark "fortsætter som normalt".

Der er fortsat flere end 100 lokale bjergguider, bærere og turister i området. Det vurderer den lokale turistindustri, selv om der ikke længere er officielle tal til rådighed.

