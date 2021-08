Udenlandske rejsende kan igen tage på pilgrimsfærd til Mekka

Saudi-Arabien vil fra næste uge være klar til at tage imod udenlandske, vaccinerede pilgrimme, der ønsker at besøge den i islam hellige by Mekka.

Det oplyser statslige medier søndag.

Genåbningen sker, omkring 18 måneder efter at Saudi-Arabien lukkede landets grænser på grund af coronapandemien.

Myndighederne vil fra mandag gradvist begynde at tage imod anmodninger fra pilgrimme i forskellige lande i hele verden, der ønsker at foretage den såkaldte pilgrimsfærd umrah.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er planen, at antallet af besøgende skal stige til to millioner pilgrimme om måneden. Flere coronarestriktioner vil dog stadig stå ved magt.

Før søndagens melding har det kun været vaccinerede personer, der er bosat i Saudi-Arabien, som har fået lov at tage på pilgrimsfærden umrah.

Modsat pilgrimsrejsen hajj, der kun finder sted én gang om året, kan pilgrimsfærden umrah foretages når som helst. Begge pilgrimsrejser tiltrækker normalt millioner af muslimer fra hele verden hvert år.

Hajj har stadig fundet sted under pandemien, men i en mere nedskaleret version. Sidste måned tog 60.000 pilgrimme således på en mindre pilgrimsfærd til Mekka.

Coronapandemien har i høj grad forstyrret begge pilgrimsrejser, som er blandt de vigtigste indtægtskilder for Saudi-Arabien.

Saudi-Arabien har på det seneste fremskyndet landets vaccineudrulning i håbet at genoplive turismen og andre pandemiramte erhverv, såsom sports- og kulturbegivenheder.

Vaccination i Saudi-Arabien er obligatorisk for alle, der ønsker adgang til offentlige og private institutioner, herunder uddannelsessteder og offentlig transport.

Saudi-Arabien har registreret knap 532.000 coronasmittede og mere end 8300 coronarelaterede dødsfald siden pandemiens begyndelse.

/ritzau/AFP