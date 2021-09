Udenrigschef ønsker særlig EU-indsatsstyrke ved brændpunkter

EU har behov for en indsatsstyrke på 5000 mand, der hurtigt kan sættes ind, når der opstår brændpunkter.

Det viser sommerens begivenheder i Afghanistan, siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, i forbindelse med et møde med EU's forsvarsministre torsdag.

- Jeg synes, at det står klart, at behovet for mere europæisk forsvar er tydeligere end nogensinde efter begivenhederne i Afghanistan.

- Jeg er sikker på, at ministrene vil diskutere, hvordan vi skal håndtere denne nye situation, og hvordan vi kan være mere forberedt på fremtidige udfordringer, siger Borrell.

Samme budskab lyder fra general Claudio Graziano, som er formand for EU's militærkomité.

- Situationen i Afghanistan, Mellemøsten og Sahel viser, at tiden er inde til at handle. Det begynder med dannelsen af en europæisk hurtigtreagerende styrke, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters på vej ind til mødet.

Den kaotiske vestlige tilbagetrækning fra Afghanistan kan være netop det skub, der skulle til i EU's forsøg på at skabe et fælles forsvar, mener Borrell.

- Nogle gange sker der noget, som skubber historien og skaber et gennembrud. Jeg tror, at begivenhederne i Afghanistan denne sommer er et af de tilfælde, siger Borrell.

Borrell fortæller, at han endnu ikke har hørt forsvarsministrenes reaktion på forslaget. Og det har da heller ikke fyldt meget, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) under en pause i mødet.

- Det har ikke været et tema for mødet. Jeg tror, at de fleste lande har hørt, hvad Borrell har sagt. Men det er bare ikke der, vi er i diskussionerne nu.

- Det er mange skridt for tidligt i forhold til de drøftelser, vi har nu. Og jeg tror ikke, at der er noget, der peger på, at det (en EU-indsatsstyrke, red.) havde løst det i den her givne situation, siger hun.

Diskussionerne har nærmere gået på, hvordan alle lande på tværs af EU kunne blive så overraskede over, hvor hurtigt Taliban indtog Afghanistans hovedstad, Kabul, fortæller hun.

/ritzau/