Udenrigschef vil bremse våben til Libyen via EU-mission

Man bør genopfriske Operation Sophia til at overvåge våbenembargo for Libyen, mener EU's udenrigschef.

En ting er, at centrale aktører på et møde i Berlin søndag blev enige om at styrke en våbenhvile og sikre en våbenembargo i Libyen.

Noget andet er, at det faktisk sker. Og det bør EU ifølge udenrigschef Josep Borrell være med til at sørge for.

- En våbenhvile kræver, at nogen holder øje med den. Man kan ikke sige: Vi har en våbenhvile, og nu glemmer vi alt om den. Nogen skal overvåge den, håndtere den, siger Borrell før et udenrigsministermøde i Bruxelles.

Han lægger blandt andet op til, at man i EU bør vække Operation Sophia til live og i stigende grad med fly frem for skibe overvåge en våbenembargo.

Søndag blev en række store EU-lande sammen med de stridende parter i Libyen, Ruslands præsident, Vladimir Putin, og FN's generalsekretær, António Guterres, enige om en "bindende proces" for Libyen.

Målet er at sikre en våbenhvile og håndhæve en våbenembargo.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ser de første meldinger efter mødet i Berlin som positive.

- De redskaber, vi har, skal vi have i anvendelse. Det er vigtigt, at vi får stabiliseret landet. Denne kurs med krig og konflikt er dødsensfarlig, siger Kofod.

Den danske minister ser en potentiel fare for både øget terrorisme og tilstrømning af migranter mod Europa.

- Det handler for os om at bekæmpe truslen fra terrorisme, men også irregulær migration. Der er over 700.000 irregulære migranter og flygtninge i Libyen.

- Vi har en kæmpe interesse fra Europas side og fra Danmark i at få landet stabiliseret, siger Kofod.

Lederen af Libyens FN-anerkendte regering, Fayez al-Sarraj, har bedt om støtte fra internationale styrker.

Der er EU-landene ikke nu. Den svenske udenrigsminister, Ann Linde, siger, at hendes regering vil være klar til at diskutere det i Riksdagen, hvis der skulle komme et konkret forslag om dette.

- Det er alt for tidligt at sige noget om. Men kommer der et forslag som det, kommer vi til at se på det og diskutere det i Riksdagen. Det er klart, siger Ann Linde.

Hun understreger dog samtidig - i øvrigt som Jeppe Kofod - at der "kun findes en politisk løsning" på konflikten - "ikke en militær".

/ritzau/