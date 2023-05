Udenrigsminister i over ti år overtager præsidentpost i Letland

Letlands parlament har valgt udenrigsminister Edgars Rinkēvičs som ny præsident.

Det oplyser premierminister Krisjanis Karins. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Rinkēvičs skal repræsentere Letland ved et NATO-topmøde i Litauen i juli.

49-årige Rinkēvičs overtager den i vidt omfang ceremonielle post efter at have været udenrigsminister siden 2011.

Han har også tidligere arbejdet i landets statsforvaltning.

Præsidenten repræsenterer blandt andet Letland i internationale relationer.

Personen vælges i en periode på fire år og vælges af de 100 medlemmer af Letlands parlament. En kandidat skal have et absolut flertal på 51 stemmer for at blive valgt. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Den tidligere lettiske præsident var Egils Levits.

Levits havde tidligere sagt, at han ville gå efter endnu en præsidentperiode, men han trak sit kandidatur tidligt i maj.

Det skete, blandt andet efter at der internt i regeringskoalitionen opstod uenighed om præsidentkandidaten.

Ifølge nyhedsbureauet dpa fik Rinkēvičs 52 af 87 afgivne stemmer. Der var tre kandidater til posten. Først i den tredje afstemning lykkedes det Rinkēvičs at opnå det nødvendige flertal.

Der bor omkring 1,9 millioner mennesker i Letland, som grænser op til Rusland og Hviderusland.

