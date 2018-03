Udenrigsminister Lavrov: Briterne opfører forestilling i giftsag

Briterne "forsøger skamløst at vildlede det internationale samfund", siger Ruslands udenrigsminister.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger ifølge Reuters, at Storbritannien opfører "en politisk forestilling" med anklager om, at Rusland står bag forgiftningen af en eksspion og dennes datter.

Briterne "forsøger skamløs at vildlede det internationale samfund", siger han og kalder anklagerne mod Moskva for "useriøse."

- Vi har ikke noget motiv til at angribe Skripal, siger den russiske udenrigsminister, som kalder de britiske reaktioner for "despotiske".

- Det er hverken robuste eller seriøse anklager, der rettes mod Rusland, siger han og tilføjer, at der ikke sker nogen fremskridt i drøftelser om krisen mellem London og Moskva.

Det russiske nyhedsbureau Interfax citerer unavngivne kilder for, at Ruslands ambassade i Storbritannien har anmodet om, at dets konsulat i det sydlige England kan få adgang til Julia Skripal.

Hun blev angrebet med nervegift sammen med sin far, den tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal. Det skriver Reuters.

- Storbritannien har ikke sendt informationer om, hvilken nervegift der er involveret i angrebet, siger Lavrov med henvisning til, at Moskva har insisteret på at få indblik i sagen.

Lavrov siger, at antirussiske følelser ligger til grund for de beskyldninger, som rettes mod russerne.

/ritzau/Reuters