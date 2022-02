Udenrigsminister støtter briter der vil kæmpe i Ukraine

Den britiske udenrigsminister, Liz Truss, siger søndag eftermiddag til BBC, at hun vil støtte briter, som frivilligt ønsker at tage til Ukraine og kæmpe mod den russiske invasion.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, har sagt, at han vil danne en international styrke, der skal forsvare Ukraine.

Direkte adspurgt, om Liz Truss vil støtte borgere, heriblandt briter, der ønsker at deltage i styrken, siger hun:

- Det støtter jeg. Selvfølgelig er det noget, som folk kan tage deres egen beslutning om, siger hun.

- Ukraines folk kæmper for frihed og demokrati, ikke kun for Ukraine, men for hele Europa. Så helt sikkert. Hvis folk ønsker at støtte den kamp så støtter jeg dem i det.

Tidligere søndag sagde Zelenskij i forbindelse med oprettelsen af den "internationale legion" for frivillige:

- Dette er ikke kun en russisk invasion af Ukraine. Dette er begyndelsen på en krig mod Europa. Mod europæisk sammenhold, lød det i udtalelser fra Zelenskij på hans officielle hjemmeside ifølge BBC.

- Enhver, der ønsker at deltage i forsvaret Europas og verdens sikkerhed, kan komme og stå skulder ved skulder med ukrainerne mod det 21. århundredes angribende part.

Storbritannien har tidligere sagt, at man ikke vil sende tropper til Ukraine. Det gør Nato eller USA heller ikke.

I forbindelse med krigen i Syrien har der også været spørgsmål om, hvorvidt det har været lovligt frivilligt at rejse fra vestlige lande til en krigszone for at kæmpe.

I den forbindelse advarede anklagemyndigheden Crown Prosecution Service i 2014 om, at også folk - der kæmpede på oprørernes side mod Syriens præsident, Bashar al-Assad - kunne blive retsforfulgt.

/ritzau/dpa