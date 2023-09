Udenrigsministeriet advarer mod vandreture i Atlasbjergene

Det er ikke nødvendigt at pakke sammen og afbryde sin rejse i Marokko, på trods af at landet fredag aften blev ramt af et af de dødeligste jordskælv i landets nyere historie.

Det skriver Udenrigsministeriets Borgerservice, som dog samtidig advarer mod at tage på vandretur i Atlasbjergene, hvor der stadig kan komme efterskælv.

- Fortsat risiko for jordskred i bjergrige områder og efterskælv. Undgå trekking i Atlasbjergene, herunder Imlil og Mount Toubkal. Følg de lokale myndigheders anvisninger, skriver ministeriet på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter.

- Ambassaden opfordrer p.t. ikke danskere til at afbryde deres rejse og forlade Marokko.

Jordskælvet ramte netop i Atlasbjergene klokken 23.11 fredag aften.

Natten til lørdag begyndte de første nyheder at løbe ind om, at flere havde mistet livet i jordskælvet, og siden er dødstallet steget til 2012 personer.

Det er dog stadig foreløbige tal, og i takt med at murbrokker bliver gravet væk, forventes det, at der bliver meldt om flere dødsfald.

Beboere i Marrakesh fortæller til medier i området, at flere bygninger i Marrakesh' gamle bydel - et område som er på Unescos liste over verdensarv - er styrtet i jorden.

Der var lørdag eftermiddag 140 danskere, der har meldt sig på den såkaldte danskerliste med ophold i Marokko.

Altså de har frivilligt meldt ind til Udenrigsministeriet i København, at de befinder sig i landet. Men om det holder stik er uvist. Der kan være færre eller flere, der opholder sig i landet.

Marokko har erklæret tre dages landesorg efter jordskælvet. Det meddeler landets kongehus. Flag på offentlige bygninger skal være på halv i de tre dage.

