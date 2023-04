Udenrigsministeriet advarer om uroligheder i Nordirland

Danmarks udenrigsministerium advarer om risikoen for voldelige uroligheder og eventuelle terrorangreb mod lokale myndigheder i Nordirland i påsken.

Sådan lyder det lørdag aften i Udenrigsministeriets rejsevejledning.

- Undgå større forsamlinger, vær ekstra agtpågivende og følg de lokale myndigheders anvisninger, skriver Udenrigsministeriet.

Urolighederne ventes i forbindelse med datoen for 25-året for Langfredagsaftalen, der genindførte lokalt selvstyre i Nordirland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Datoen falder sammen med 2. påskedag mandag 10. april.

Udenrigsministeriets udmelding kommer, efter at politiet i Nordirland fredag ifølge avisen The Guardian advarede om mulige angreb fra systemkritiske republikanere i løbet af påskeweekenden.

Da meldte politiet, at man havde modtaget stærke beviser for, at systemkritikere planlagde terrorangreb rettet mod betjente.

Samtidig advarede politiet mod, at der kunne opstå vold i gaderne i byen Derry, som historisk har spillet en central rolle i den nordirske konflikt.

/ritzau/