Udenrigsministeriet: Situationen i Rusland er ved at stabilisere sig

Den højspændte situationen i Rusland er ved at stilne lidt af, i kølvandet på at lederen af den private hær Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, beskyldte det russiske forsvar for at have bombet gruppens positioner i Ukraine og siden sendte sine soldater i march mod Moskva.

Det skriver Udenrigsministeriet i Danmark på sin hjemmeside.

"Situationen i Rusland er fortsat usikker, men under en form for stabilisering."

"Russiske myndigheder oplyser generelt, at de er i færd med at afvikle restriktioner indført lørdag. Der er dog stadig antiterror-tilstand i visse regioner."

Artiklen fortsætter under annoncen

"Russiske myndigheder har udtrykt forventning om, at også disse bliver ophævet, skriver Udenrigsministeriet."

Udenrigsministeriet oplyste lørdag, at omkring 70 danskere befinder sig i Rusland.

Det faktiske tal kan både være højere og lavere, lød det. Derfor skal det tages med forbehold.

Alle danskere på danskerlisten i Rusland vil blive kontaktet, skrev udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) på Twitter lørdag.

"Situationen kan hurtigt ændre sig, så mulighed for kommunikation med danskere i Rusland er afgørende," skrev Løkke.

Der er også søndag blevet sendt en besked ud til danskere på listen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lørdag bevægede soldater fra Wagner-gruppen mod den russiske hovedstad, Moskva. Ifølge gruppens leder for at vælte Ruslands militære ledelse.

Lørdag aften bekræftede han dog, at han er gået med til at stoppe fremrykningen af soldater i Rusland, vende om og nedtrappe situationen.

"Du bør som altid være opmærksom på myndighedernes anvisninger og opfordres til at holde dig opdateret om situationen via medierne, for eksempel Itar-Tass."

"Den danske rejsevejledning er uændret og fraråder alle rejser til Rusland," skriver Udenrigsministeriet søndag.

/ritzau/