Udenrigsministre: Møde mellem Biden og Putin giver håb

EU-landenes udenrigsminister mødes mandag i Bruxelles. Det sker, mens der fortsat er stor usikkerhed om situationen i Ukraine

Udenrigsminister Jeppe Kofod gentager forud for EU-udenrigsministermøde, at EU-landene har forberedt en omfattende sanktionspakke, der kan sættes i værk, hvis Rusland invaderer Ukraine.

- EU og Nato ønsker en fredelig løsning. Problemet er, at vi ikke ved, hvor Putin og Rusland er. Lige nu truer de med at bruge deres overvældende militære styrke til at invaderer et andet land. Vi opfordrer Rusland til at komme til forhandlingsbordet, siger Jeppe Kofod.

Han fastslår igen, at Ukraine skal have lov selv at vælge, om landet ønsker medlemskab af EU og Nato. Ruslands præsident, Vladimir Putin, ser Ukraines ønske om medlemskab af Nato som en trussel mod Rusland.

På vej til mandagens møde udtrykker flere landes udenrigsministre håb om, at et møde mellem USA's præsident, Joe Biden, og Putin kan åbne en vej til fred.

Tysklands udenrigsminister, Annalena Baerbock, hilser det velkommen, at Frankrigs præsident Emmanuel Macron forsøger at få et topmøde mellem Biden og Putin i stand.

- Vi skal stå sammen med vores amerikanske venner, og vi er klar til dialog. Men det er op til Rusland at løse krisen, siger Annalena Baerbock.

Sveriges udenrigsminister, Ann Linde, og Finlands udenrigsminister, Pekka Haavisto, udtrykker også forsigtige håb om, at et topmøde mellem Putin og Biden kan åbne for en vej væk fra militær konfrontation.

- Ruslands militære optrapning på grænsen til Ukraine øger risikoen for militære aktioner.

- Vi håber på, at det vil være muligt at finde en diplomatisk løsning. Macrons dialog med Biden, Putin og Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, er meget vigtigt i den forbindelse, siger Finlands udenrigsminister Pekka Haavisto.

