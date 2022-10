Udfordringerne for Italiens nye regering er enorme

En måned efter parlamentsvalget i Italien er Giorgia Meloni klar til at tage fat som den første kvindelige regeringsleder i landets historie. Den 45-årige leder for højrepartiet Italiens Brødre kan se frem til udfordringer på så mange fronter, at det ville få de fleste andre til at løbe skrigende bort. Navnlig den ydre kontekst med krigen i Ukraine, energiforsyningskrise og inflation kombineret med Italiens stærkt begrænsede økonomiske råderum som følge af landets store statsgæld gør opgaven for Meloni nærmest umulig.

Krigen i Ukraine har afskåret Italien fra landets største energi-leverandør, Rusland, og bragt industrien på Italiens største eksportmarked, Tyskland, i krise. De øgede energiomkostninger kan på kort sigt tvinge endnu flere italienske produktions-virksomheder til at lukke.