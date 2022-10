Udfordringerne for Italiens nye regering er enorme

En måned efter parlamentsvalget i Italien er 45-årige Giorgia Meloni klar til at tage fat som den første kvindelige regeringsleder i landets historie. Den ydre kontekst med krigen i Ukraine, energiforsyningskrise og inflation kombineret med Italiens stærkt begrænsede økonomiske råderum som følge af den store statsgæld gør dog opgaven svær. Spørgsmålet er, om Italien stadig er for vigtigt et land til at gå statsbankerot, eller om den geopolitiske kontekst er under så hastig forandring, at den implicitte, italienske trussel ikke længere virker.

I forsøget på at danne en regering, der er troværdig i EU-partnernes øjne, har Giorgia Meloni fra partiet Italiens Brødre fra den yderste højrefløj prøvet at overtale flere anerkendte teknokrater til at påtage sig ansvaret for nøgleministerier. Indtil videre dog uden held. Desuden har højrefløjens valgforbund svært ved at finde fælles fodslag. Melonis parti er nu landets største, hvilket de to andre partiledere i koalitionen, Matteo Salvini fra Lega og Silvio Berlusconi fra Forza Italia, har svært ved at acceptere.