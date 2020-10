Udgangsforbud fører til nye voldelige sammenstød i Italien

Politiet har anholdt syv personer, mens to betjente er kommet til skade efter en større demonstration i Rom.

Hundredvis af demonstranter fra den yderste højrefløj er natten til søndag stødt sammen med kampklædt politi i Italiens hovedstad, Rom, efter at et udgangsforbud er blevet indført i byen.

Det sker, mens den italienske regering forbereder sig på at stramme landets coronarestriktioner for at begrænse smittespredning.

Omkring 200 maskerede demonstranter fra den nynazistiske gruppe Forza Nuova kastede ting mod politiet, mens de også satte ild til flere skraldespande.

Det er anden aften i træk med protester i Italien. Fredag aften stødte demonstranter og politi sammen i Napoli.

Ifølge avisen La Repubblica oplyser politiet i Rom, at syv personer er blevet anholdt, mens to betjente er kommet til skade.

Protesterne i Italien kommer i kølevandet af, at adskillige regioner i denne uge har indført et natligt udgangsforbud.

Italien registrerede lørdag næsten 20.000 nye tilfælde af coronavirus. Det er den højeste daglige stigning i landet under pandemien.

/ritzau/AFP