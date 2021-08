Udlandet beder Taliban stoppe angreb og truer med isolation

Udsendinge fra USA, Kina, Rusland og flere andre lande vil ikke anerkende en afghansk regering, der er "indsat gennem brug af militær magt".

Det siger de i en fælles erklæring fra forhandlingerne om Afghanistan, der foregår i Doha i Qatar.

Udsendingene opfordrer Taliban til omgående at stoppe angreb på provinshovedstæder. De beder også parterne fremskynde den igangværende fredsproces.

Når der er indgået en "levedygtig" politisk aftale, vil Afghanistan få hjælp til genopbygning, lyder et løfte i den fælles udtalelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fredsforhandlingerne i Doha blev indledt sidste år.

De foregår mellem Taliban og den afghanske regering samt repræsentanter fra USA, Kina, Rusland og andre regeringer.

Tidligere torsdag oplyste en regeringskilde ifølge nyhedsbureauet AFP, at den afghanske regering under forhandlingerne torsdag skulle have tilbudt Taliban en aftale om at dele magten.

Til gengæld skal Taliban stoppe den igangværende offensiv.

Oplysningen var dog ikke bekræftet fra anden side.

Fra EU lyder der torsdag aften en advarsel til Taliban fra EU's udenrigschef, Josep Borrell. Han siger i en udtalelse, at den militante bevægelse vil blive isoleret, hvis den tager magten i Afghanistan.

- Hvis magten tages med vold, og et islamisk emirat bliver genetableret, vil Taliban møde ikkeanerkendelse, isolation, mangel på international støtte og udsigt til fortsat konflikt og forlænget ustabilitet i Afghanistan, udtaler Borrell.

Han tilføjer ifølge nyhedsbureauet AFP, at EU's støtte til Afghanistan "vil være betinget af en fredelig og inkluderende løsning".

/ritzau/Reuters