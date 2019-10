Udpeget EU-kommissær: 100 landmænd mister job mens jeg taler

Franske landmænd begår selvmord, og nedlægning af landbrug er stort socialt problem, siger kommissærkandidat.

Landbruget i Europa er i en sørgelig forfatning. Det påpeger Janusz Wojciechowski, som er kandidat til posten som landbrugskommissær i EU.

Polakken vil som sin første opgave, hvis han får jobbet, derfor sætte gang i en stor undersøgelse. Den skal kortlægge situationen i landbruget.

Wojciechowski konstaterer, at fire millioner landbrug er nedlagt på et årti.

- Denne debat vil vare i tre timer. Det betyder, at flere end 100 europæiske landmænd formentlig vil miste deres job (under høringen, red.), siger polakken i sin indledende tale.

Det er en dramatisk situation for disse landmænd. Og det er vanskeligt, siger kandidaten, for disse tidligere landmænd at omstille sig til en ny hverdag.

- Vi ved, at for eksempel i Frankrig har vi et problem med selvmord blandt landmænd, siger Wojciechowski.

