Udpeget jobkommissær lover mindsteløn og job til migranter

Kandidat som jobkommissær lover et europæisk arbejdsmarked med adgang for alle, siger han i høring.

Der skal indføres mindsteløn i EU, men den skal tage højde for levestandarder og forhold i de enkelte medlemslande, og så skal der sikres adgang til de svageste på arbejdsmarkedet.

Luxembourgeren Nicolas Schmit, der er kandidat til posten som EU's jobkommissær, optræder tirsdag formiddag i Europa-Parlamentet til godkendelseshøring.

- Jeg vil fremme et europæisk arbejdsmarked, som garanterer adgang og gode muligheder for alle. Det gælder især personer med handicap, migranter, romaer og dem, der er dårligst stillede.

- Jeg vil gøre mit yderste for at bekæmpe fattigdom, siger Nicolas Schmit i sin indledende bemærkning.

Den kommende kommissionsformand, Ursula von der Leyen, har lovet en mindsteløn i EU. Det løfte gentager jobkandidaten.

- Jeg vil fremlægge de juridiske instrumenter, der skal til, for at alle arbejdstagere får en retfærdig mindsteløn, siger Schmit.

Det handler ikke, understreger han, om at der skal indføres en fælles mindsteløn for hele EU. Det skal være en mindsteløn, der tager højde for forhold i de enkelte medlemslande som levevis og økonomiske forhold.

Luxembourgeren kan konstatere, at beskæftigelsen i eurozonen er den lavede i 11 år. Det meddelte Eurostat mandag.

- Vi ser fortsat dette fald i beskæftigelsen. Men det er ikke i alle medlemslande og ikke i alle regioner.

- Vi skal sikre, at det kan betale sig at arbejde. At man kan få et bæredygtigt liv, siger Schmit.

/ritzau/