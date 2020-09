Udpluk af afsløringerne

* I 2016 og 2017 betalte Trump kun 750 dollar (4800 kroner) om året i føderal indkomstskat.

* I 10 af de 15 år før det har Trump slet intet betalt i føderal indkomstskat.

* Selv om Trump har angivet, at han har tjent flere hundrede millioner dollar, har han også haft enorme fradrag, fordi han har meldt om store tab i sine forretninger.

* Trump har meldt om tab på mere end 315 millioner dollar (to milliarder kroner) siden 2000.

* Ifølge The New York Times har Trump i det seneste årti haft en sag kørende i skattevæsenet (IRS), som undersøger en tidligere skatterefusion på 73 millioner dollar (467 millioner kroner). Hvis Trump taber sagen, kan han skylde IRS over 100 millioner dollar.

* De fradrag, Trump har haft gennem årene, tæller blandt andet millioner i skat for en ejendom i New York, selv om ejendommen ifølge hans koncern, Trump Organization, anvendes privat af familien.

* Et andet fradrag er 70.000 dollar på udgifter til frisør og styling af hår i forbindelse med Trumps realityshow, "The Apprentice".

Kilder: New York Times, Reuters.

/ritzau/