Udpluk af den nye sikkerhedslov

* Enhver form for separatisme, undergravende virksomhed, terrorisme og samarbejde med en udenlandsk magt er kriminelt og kan straffes med op til livstid i fængsel.

* Alle dømte under den nye sikkerhedslov udelukkes fra at blive ansat i offentligt embede.

* Det kinesiske styre etablerer en afdeling af efterretningstjenesten i Hongkong.

* Den har beføjelser til at udlevere mistænkte for at få dem retsforfulgt i Kina.

* Styret i Beijing har beføjelse til at tolke den nye lovgivning. Hvis den er i konflikt med en anden lov i Hongkong, vil den nye sikkerhedslov altid have øverste prioritet.

* Nogle retssager vil kunne blive afholdt for lukkede døre.

* Personer, der er mistænkte under den nye lov, kan blive aflyttet og overvåget.

* Kontrol med ngo'er og nyhedsmedier vil blive strammet.

Kilde: BBC.

/ritzau/