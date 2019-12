Udsigt til fri bane for brexit sender pundet over ni kroner

Tilsyneladende klar sejr til Boris Johnsons parti styrker den britiske valuta mod både kroner, dollar og euro.

Det britiske pund stiger til over 9,00 kroner, efter at valgstedsmåling viser et solidt flertal til Det Konservative Parti.

Før målingen blev offentliggjort klokken 23 dansk tid kostede et pund omkring 8,85 kroner. Klokken 03:00 står pundet i 9,02 kroner ifølge valutasiden xe.com.

- Med det solide flertal kan Boris Johnson altså uden større problemer få sin brexitaftale igennem på denne side af julen, skriver senioranalytiker Mikael Olai Milhøj fra Danske Bank i en kommentar.

Pundet er også styrket mod dollar og euro.

- Investorerne er glade, fordi det betyder noget klarhed på den korte bane, forklarer Mikael Olai Milhøj.

Det er dog langtfra sikkert, at styrkelsen af pundet varer ved.

Hvis det ikke lykkes den britiske regering at forhandle en aftale om det fremtidige økonomiske forhold på plads med EU, vil investorerne måske igen begynde at sælge ud af pund, mener Milhøj.

Han fremhæver, at Johnson i valgkampen har udelukket at forlænge overgangsperioden efter Storbritanniens udtrædelse, der udløber 31. december 2020.

- Med andre ord er der altså en risiko for et økonomisk aftaleløst brexit ved årsskiftet 2020/21, hvis man ikke kan blive enige om i hvert fald en simpel frihandelsaftale, hvilket kan blive svært nok, skriver Milhøj.

- Derfor er der også en klar risiko for, at pundet skal svækkes igen til næste år, når bekymringen måske vender tilbage.

Siden den britiske folkeafstemning om medlemskabet af EU i juni 2016 har den britiske valuta taget store udsving i takt med de politiske udmeldinger.

- Vi skal ikke længere tilbage end til i starten af august, lige efter Boris Johnson var blevet premierminister efter Theresa May, at pundet var ved at falde ned under 8,0 kroner, fordi investorerne troede, at Boris Johnsons trussel om et aftaleløst brexit var troværdigt, skriver Mikael Olai Milhøj.

/ritzau/