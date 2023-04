Udsigt til omfattende tørke vækker bekymring i EU

Sydeuropa er for tiden ramt af alvorlig tørke med både skovbrande og mangel på drikkevand til følge.

Også landbruget lider, og situationen forventes at blive yderligere forværret, når sommermånederne indtræffer.

Det er bekymrende, siger cheftalsmand for EU-Kommissionen Eric Mamer fredag.

- Det er en problematik, der i stigende grad er fokus på, og som vækker bekymring. Det er noget, som både kommissionen og de andre EU-institutioner er nødt til at handle på, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Torsdag kunne EU's klimatjeneste, Copernicus, fortælle, at sommeren 2022 havde været den varmeste, der nogensinde er registreret i Europa.

Det var tredje år i træk, at rekorden blev slået. Det samme kan ske igen i år, siger klimaforsker Eigil Kaas, der er professor ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet.

- Vi forventer, at det bliver en ekstremt tør sommer, særligt i Sydeuropa. Allerede nu er mange af vandreservoirerne i området omkring Alperne på et meget lavt niveau.

- Den afkøling, der kommer fra fordampning af vand, bliver mindre, når der er meget tørt. Derfor får man de her ekstremt høje temperaturer, siger han.

Samtidig forventer verdens meteorologer, at vejrfænomenet El Niño, der fører til højere temperaturer på verdensplan, vil vende tilbage i år.

Potentielt vil det allerede ske til sommer.

Det er i høj grad klimaforandringer, der fører til, at ekstremt vejr som tørke og hedebølger bliver mere almindelige i Europa.

- Vi forventer at se endnu mere tørt vejr i fremtiden. Det er et problem, siger Eigil Kaas og fortsætter:

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg er personligt bekymret for, hvordan situationen i Europa vil udvikle sig over det næste år. Landbrugsproduktionen vil komme under ekstremt pres, især i Spanien, Sydfrankrig og Norditalien. Det er vores køkkenhave, hvor vi importerer mange af vores grøntsager fra.

Mens EU-Kommissionens primære rolle er at lave politik, der på længere sigt vil minimere risikoen for tørke, så tilbydes de berørte lande også hjælp på kort sigt, siger talsmanden Eric Mamer.

Kommissionen råder blandt andet over fly, der bruges til at bekæmpe skovbrande.

De kan sættes ind, når et land beder om det, fordi det ikke selv har ressourcer nok til at bekæmpe en brand.

For øjeblikket arbejdes der på at gøre flåden større. Men det vil tage år, før kapaciteten for alvor er blevet oprustet, og i mellemtiden stiger bekymringen i de lande, der ofte har brug for assistance fra kommissionen.

Blandt dem er Portugal og Grækenland, som frygter, at man ikke vil kunne følge med, hvis antallet af skovbrande til sommer når nye højder.

/ritzau/