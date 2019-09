Udskrift: Trump forsøger at presse Ukraines leder

Ministerium frigiver udskrift af samtale mellem Trump og Ukraines leder. Efterforsk Biden, lyder det.

USA's justitsministerium har onsdag eftermiddag dansk tid offentliggjort et udskrift af en samtale, som præsident Donald Trump har haft med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

Ifølge nyhedsbureauet AP viser udskriftet, at Trump gentagne gange forsøger at overtale Zelenskij til at efterforske den demokratiske præsidentkandidat og tidligere vicepræsident Joe Biden og hans søn Hunter Biden.

- Der tales meget om Bidens søn, siger Trump på et tidspunkt i samtalen, der fandt sted 25. juli.

- Biden stoppede anklagemyndigheden, og mange mennesker ønsker at finde ud af det, så alt, hvad du kan udrette sammen med justitsministeren, vil være fint, siger han videre.

Bidens søn blev i 2014 bestyrelsesmedlem i et ukrainsk energiselskab. Selskabet er involveret i en skattesag i Ukraine. Men der er dog ingen oplysninger om, at Hunter Biden er en del af sagen.

Hele affæren tog fart i sidste uge. Her kunne Washington Post fortælle, at en whistleblower 12. august afslørede over for myndighederne i USA, at Trump havde haft en samtale med en udenlandsk leder, som Trump havde forsøgt at presse.

Whistlebloweren mente, at sagen var så alvorlig, at han indberettede den til en generalinspektør i den amerikanske efterretningstjeneste. Det har siden vist sig, at samtalepartneren var Zelenskij.

Men sagen blev ikke, som det er sædvane, oplyst over for Kongressen.

Telefonsamtalen indgår som et vigtigt element i den rigsretssag, som den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, tirsdag bebudede, at hun vil tage skridt til mod Trump.

- Det er den største enkeltstående menneskejagt i amerikansk historie, lyder reaktionen fra Trump onsdag eftermiddag dansk tid. Her deltager han i et møde i FN's bygning i New York.

Biden forsøgte i 2016 som USA's vicepræsident at overtale regeringen i Ukraine til at fyre chefen for den offentlige anklagemyndighed.

Det var et krav, som også de europæiske allierede havde, fordi han blev anset som en forhindring for at opklare sager om korruption i Ukraine.

/ritzau/