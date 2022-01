Udskudt Grammy Awards finder sted i april og rykker til Las Vegas

Prisuddelingen Grammy Awards, der uddeler priser til musikbranchen, er blevet rykket til april.

Det oplyser musikorganisationen Recording Academy og tv-stationen CBS i en fælles erklæring tirsdag.

Uddelingen skulle have fundet sted 31. januar i Los Angeles, men arrangørerne flyttede datoen på grund af den hurtige spredning med omikronvarianten.

Arrangørerne har tidligere sagt, at det oprindelige show indeholdt for mange risici.

I stedet vil showet løbe af stablen 3. april fra MGM Grand Garden Arena i Las Vegas. Uddelingen vil blive sendt live på tv, og komikeren Trevor Noah er vært for showet.

- Vi er begejstrede for at afholde Grammy Awards i Las Vegas for første gang. Showet bliver i verdensklasse, siger Recording Academys administrerende direktør, Harvey Mason, i erklæringen.

Nomineringerne til dette års Grammy Awards blev offentliggjort i november og spænder bredt fra teenagestjernen Olivia Rodrigo til den 95-årige veteran Tony Bennett, der modtog sin første Grammy i 1963.

Grammy Awards blev også udsat sidste år på grund af coronapandemien, og i stedet for i januar fandt showet sted i marts.

Sidste års uddeling foregik i en nedskaleret udgave med et lille publikum.

De fire største kategorier ved det årlige Grammy Awards er Årets Album, Årets Udgivelse, Årets Sang og Bedste Nye Artist.

Grammy Awards er ikke den eneste begivenhed i underholdningsindustrien, der må lave om i planerne.

Film- og tv-begivenheder såsom Critics Choice Awards og Producers Guild Awards er også blevet udskudt, mens denne uges Sundance-filmfestival finder sted online.

