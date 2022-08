Udslip af olie på kyst i Californien udløser millionbøde

Operatørerne af en rørledning, der lækkede olie og forurenede kyster i Californien, har erkendt sig skyldig i miljøforurening og vil betale 13 millioner dollar i kompensation og bøder. Det svarer til 97 millioner kroner.

Udslippet syd for Los Angeles forurenede en kyststrækning på 24 kilometer mellem Huntington Beach og Laguna Beach, der er populær blandt surfere og et habitat for delfiner.

Lækket af næsten 100.000 liter råolie skete i oktober 2021.

- Dette olieudslip påvirkede adskillige mennesker, virksomheder og organisationer, som benyttede farvandet ved kysterne i det sydlige Californien, siger Stephanie Christensen, der er statsadvokat i den amerikanske delstat.

Miljøkatastrofen udløste en debat om tilstedeværelsen af olieplatforme kun få kilometer fra den tætbefolkede kyst. I alt er der 23 olie- og gasplatforme ud for kysten.

Inspektioner under vandet afslørede, at et stort segment af rørledningen var blevet forskudt og viste også et brud i røret.

Efterforskere sagde sidste år, at de havde mistanke om, at skaderne kunne være forårsaget af et skibsanker. Der er i området ofte mange fragtskibe, som venter på at kunne lægge til i de store havne i Los Angeles og Long Beach.

/ritzau/AFP