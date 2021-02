Udspil fra Biden kan bane vej for fredsproces i Yemen

Et nyt udspil fra USA, der lægger op til en fredsproces i Yemen, bliver budt velkommen af de krigende parter.

De krigende parter i Yemen har erklæret sig parate til at handle, efter at USA under præsident Joe Biden har meddelt, at det vil indstille støtten til Saudi-Arabiens krigsførelse i den tilbagestående og forarmede nation.

- Denne krig må bringes til ophør, siger Biden om konflikten, der i en årrække er blevet omtalt som vor tids største humanitære katastrofe.

Under den seks år lange krig er titusinder blevet dræbt, og millioner er tvunget på flugt.

Yemens internationalt anerkendte regering, som støttes militært af Saudi-Arabien, byder den nye amerikanske præsidents udtalelser velkommen og vil støtte diplomatiske forhandlinger for at bringe blodsudgydelserne til ophør.

Houthi-oprørerne, der støttes af Iran, og som kontrollerer hovedstaden Sanaa og store dele af landet, støtter også amerikanernes fredsbestræbelser.

- Det virkelig bevis på en ny udvikling afhænger af, hvornår aggressionerne ophører, og hvornår en langvarig blokade ophæves, siger oprørernes talsmand, Mohamed Abdel Salami, et tweet.

En ny FN-rapport viste sidst i januar, at houthi-oprørerne i Yemen har brugt over seks milliarder kroner fra det fattige landets statsbudget til fortsat borgerkrig.

Yemens internationalt anerkendte regering anklages i rapporten for omfattende korruption. Dele af Yemen er ramt af en form for hungersnød, og hundredtusinder er i fare for at dø af sult.

USA har forsynet Saudi-Arabien med store mængder af våben og militært udstyr under den seks år lange krig. Washington har også bidraget med tankfly og efterretninger.

Støtten begyndte under præsident Barack Obama, angiveligt for blødgøre kongedømmet, efter at USA havde indgået en atomaftale med Iran.

Biden vil forsøge at bidrage til en politisk løsning på konflikten i Yemen og har udnævnt den erfarne diplomat Timothy Lenderking til særlig udsending.

- Amerika er tilbage. Diplomatiet er tilbage, erklærede USA's præsident i sin første udenrigspolitiske tale i denne uge.

