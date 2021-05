Udspil fra EU-Kommissionen skal give mere fair selskabsskat

Forlist forslag om en fælles selskabsskattebase i EU erstattes af et nyt koncept, der skal fremlægges i 2023.

EU-Kommissionen fremlægger tirsdag en overordnet plan, der skal gøre beskatningen af selskaber mere ens inden for EU. Detaljerne og det konkrete forslag kommer dog først om to år, og det møder kritik i EU-Parlamentet.

Formålet med udspillet er blandt andet at bekæmpe skatteunddragelse i EU. Det koster medlemslandene mange milliarder af euro, siger EU's økonomikommissær, Paolo Gentiloni.

- Vores skatteregler bør understøtte en inklusiv genopretning, og de bør være gennemsigtige. De bør også lukke døren for skatteunddragelse, siger næstformand i EU-Kommissionen Valdis Dombrovskis.

I 2023 vil Kommissionen fremlægge et forslag til en fælles selskabsskattebase i EU. Det går under navnet Befit.

Det erstatter et forslag - CCCTB - som har været under behandling i årevis i EU-systemet. Men medlemslandene har ikke formået at blive enige om det.

Sideløbende med dette er der aktuelt skub i internationale forhandlinger i OECD om selskabsskat. Dombrovskis siger, at man i forberedelserne til forslaget om to år vil tage højde for, hvad der måtte ske i OECD.

- Arbejdet i OECD er ikke slut. Vi har planlagt at fremlægge vores forslag i 2023. Så det, vi fremlægger nu, er hovedtræk og et koncept, men der venter et videre arbejde på mange specifikke punkter, siger kommissæren.

Som del af udspillet skal der være større åbenhed om, hvad store virksomheder betaler i effektiv skat.

- Næste år vil vi fremlægge et forslag om, at visse store virksomheder skal offentliggøre deres effektive skattesats, siger økonomikommissær Paolo Gentiloni på et pressemøde.

Kira Marie Peter-Hansen (SF), som er næstformand i Europa-Parlamentets udvalg for skatteunddragelse, kritiserer udspillet.

- Det går for langsomt, og så ignorerer EU-Kommissionen fuldstændig problemet med, at EU's egne skattelylande gang på gang blokerer for forslag, der gør deres lukrative skattefordele til fortid, siger hun i en skriftlig udtalelse.

SF'eren er skuffet over, at Befit først skal fremlægges om to år.

/ritzau/