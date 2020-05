Udspil fra EU vil genoplive turismen: Folk trænger til hvil

Grænsekontrol i EU bør hæves gradvis, så lande med samme smitteniveau åbner for rejser, siger EU-Kommissionen.

Det er tid til at begynde at løfte restriktioner på rejser, da pandemien foreløbig har toppet i Europa, lyder det fra EU-Kommissionen.

Med retningslinjer og anbefalinger lægger EU-Kommissionen op til, at grænser mellem lande så småt bør genåbnes.

Det har det dobbelte formål, at folk kan "få et velfortjent hvil", mens der for de virksomheder, der lever af turisme, er tale om decideret livredning.

- Millioner af job afhænger af turismen, og det er ofte i områder, hvor der ikke er meget anden industri, siger EU-kommissær Margrethe Vestager på et pressemøde.

Hun understreger, at "det skal være sikkert", og ingen "skal rejse, hvis de er syge".

Grænserne bør åbnes gradvist, hedder det. Det skal gøres på en måde, så grænser mellem EU-lande, hvor smitten med coronavirus er på samme niveau, kan genåbne.

Der kan landene ifølge planen få hjælp fra et særligt digitalt kort, som Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol af Sygdomme (ECDC) har udviklet.

Med planen følger retningslinjerne for, hvordan der kan sættes skub i turismen igen. Det er blandt andet anbefalinger til, hvordan hoteller bør indrettes, så man undgår spredning af smitte.

Der skal således også være kapacitet til at kunne håndtere syge. Med disse skal det blive muligt at genåbne både hoteller, campingpladser og andre former for overnatningsmuligheder.

/ritzau/