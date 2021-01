Udtjente olieplatforme har en fremtid som kunstige rev

Havforskere i USA har indledt en mission for at få udbredt praksis med at gøre olie- og gasplatforme til rev.

Efterhånden som olie- og gasplatforme forskellige steder på verdenshavene er udtjent og ikke længere er i anvendelse, opstår der under havets overflade nye økosystemer. Dermed bliver de til kunstige rev, der er til gavn for livet omkring dem.

Et eksempel er olieboreplatformen Holly i Stillehavet. Den hæver sig 72 meter over Stillehavets overflade ud for Santa Barbaras kyst nord for Los Angeles i USA.

Over vandet er den udtjente olieplatform kedelig og livløs. Men under vandet strækker de grå stålbjælker sig over 120 meter ned til havbunden. Her er olieriggen omgivet af farverige fisk, krabber, søstjerner og muslingebanker.

Det britiske medie BBC skriver, at en fremtid som kunstige rev rummer mange perspektiver for verdens mere end 12.000 offshore platforme.

De amerikanske havforskere Emily Hazelwood og Amber Sparks har deltaget i vellykkede konservationsprojekter ved platforme i Den Mexicanske Bugt og ud for Californien. De forsøger ifølge BBC at få udbredt denne praksis til andre dele af verden.

De to forskere dannede i 2014 organisationen Blue Latitudes. Den søger at overtale regeringer og i olieselskaber til at støtte en praksis med kunstige rev.

Når platformene har udtjent deres formål med at bore efter fossile brændstoffer, kan de være med til at styrke havmiljøet i en æra med klimapolitik langt oppe på den internationale politiske dagsorden.

Det er forbundet med enorme økonomiske omkostninger at fjerne platformene. Det vil omvendt være en stor miljømæssig risiko blot at lade dem forfalde. Det kan være ødelæggende for økosystemerne i havene.

En praksis med at forvandle olieplatforme til kunstige rev blev indledt i USA for næsten 40 år siden.

Fem amerikanske delstater har forvandlet over 500 olie- og gasplatforme til kunstige rev. Det gælder Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi og Texas. Nogle af revene tiltrækker mange dykkere og fiskere.

/ritzau/