Udvalg: Trump stod i spidsen for sammensværgelse mod Kongressen

Det var afgående præsident Donald Trump, som stod i spidsen for en sammensværgelse for at underkende sit nederlag til demokraten Joe Biden i det amerikanske præsidentvalg i 2020.

Det siger demokraten Bennie Thompson, som er medlem af Repræsentanternes Hus og formand for det udvalg, som efterforsker et angreb mod Kongressen i begyndelsen af 2021.

Udsagnene kommer under åbningen af Kongressens første offentlige høring i sagen. Her siger Thompson, at Trump befandt sig "i centrum af sammensværgelsen".

- Donald Trump tabte præsidentvalget i 2020. Det amerikanske folk stemte ham ud af Det Hvide Hus. Det skyldtes ikke snyd i systemet. Det skyldtes ikke valgsvindel, siger Thompson.

Udvalget, som er nedsat til efterforskningen, består overvejende af demokrater.

Under høringen bliver der fremvist hidtil usete videoer fra angrebet mod Kongressen.

Blandt andet ses et slagsmål mellem politi og demonstranter ved en af indgangene til kongresbygningen. Videoen er taget fra betjentenes bodycam og viser en demonstrant, som tager hans politistav og går til angreb med den.

I baggrunden af videoen kan man høre lydbidder fra et interview med Donald Trump, hvor han omtaler demonstranterne som fredelige og kærlige. Faktisk var der mere kærlighed i luften, end han nogensinde havde set, siger han.

Oprøret skete, kort efter at Donald Trump igen havde proklameret sig selv som den sande vinder af det amerikanske præsidentvalg. Noget, som flere af hans rådgivere - heriblandt tidligere justitsminister William Barr - havde pure afvist som galmandssnak. Selv Trumps datter Ivanka Trump har sagt, at hun stolede på Barrs forklaring.

- I skal slås som bare fanden, lød opfordringen fra Donald Trump til de mange demonstranter.

Efterfølgende lykkedes det demonstranterne at trænge ind i kongresbygningen. Hundredvis af politibetjente kom til skade, mens én mistede livet i optøjerne. I alt mistede fem mennesker livet under hændelsen.

De hidtidige undersøgelser tyder altså på, at det er Trump, som står bag den farlige hændelse, konkluderer udvalget.

Han gjorde desuden absolut ingenting for at stoppe optøjerne, siger et af udvalgets eneste republikanske medlemmer, Liz Cheney.

Han hverken underrettede sin justitsminister eller bad nationalgarden om at rykke ind og sætte en stopper for angrebet. Det på trods af at hans søn Donald Trump Junior insisterede på, at Trump måtte fordømme "det her lort" i en tale fra Det Ovale Kontor.

udvalget har til opgave at finde ud af, hvad der lå bag stormen på Kongressen den 6. januar 2021.

Donald Trump er ikke tiltalt for en forbrydelse i denne sammenhæng.

/ritzau/