Udviklingen i Sydkoreas coronakrise

* Sydkorea havde sit første tilfælde af coronavirus den 20. januar.

* Indtil den 8. marts var udbruddet af coronavirus i Sydkorea det næststørste i verden.

* Siden midten af marts er spredningen af coronavirusset i Sydkorea gradvist blevet vendt.

* I de seneste ti dage op til weekenden var antallet af nye smittetilfælde nul eller på ganske få.

* Det var derfor et chok for myndighederne, at der søndag blev bekræftet 34 nye smittetilfælde.

* Sydkorea har fået international ros for at gennemføre usædvanligt mange coronatest.

Kilder: Verdenssundhedsorganisationen, Johns Hopkins University, Reuters, AFP.

/ritzau/