To udviste kriminelle vinder sag mod Danmark - to taber

To udviste kriminelle har fået krænket deres rettigheder i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8.

Det oplyser Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Tirsdag er der faldet dom i fire sager om udviste kriminelle, som kom til Danmark i en meget ung alder.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol vurderer, at der i to af tilfældene var sket en krænkelse af artikel 8, som omhandler retten til respekt for privatliv og familieliv.

Artiklen fortsætter under annoncen

I de resterende to sager vurderes det, at der ikke var sket en krænkelse med deres udvisning.

De fire mænd har straffeattester, der både byder på voldtægt, røveri, gentagne voldsdomme og narkodomme.

Spørgsmålet om krænkelsen blev i alle tilfælde rejst med henvisning til, at de har en stærk tilknytning til Danmark og nærmest ingen til deres ophavslande.

Forud for dommene sagde Louise Halleskov, som er ph.d. og professor ved Aarhus Universitets juridiske institut til Ritzau, at ligegyldigt sagernes udfald, vil de have en betydning for fremtidige sager i Danmark.

- Sagerne er interessante for Danmark, fordi dansk ret om udvisning reelt er Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Alle domme, der afsiges, har derfor betydning for muligheden for at udvise kriminelle udlændinge fra Danmark, sagde hun mandag.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol blev etableret i 1959. Formålet med den er at sikre, at medlemslandene efterlever Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Derfor er det muligt for borgere og stater at klage til domstolen, hvis de mener, at menneskerettigheder krænkes.

/ritzau/