Uenighed i EU om landes ret til selv at købe vacciner

Juridisk bindende aftale forhindrer ifølge kommissionsformand EU-lande i at købe vacciner selv.

Medlemslande i EU må ifølge EU-Kommissionens formand ikke på egen hånd indgå aftaler om indkøb af vacciner mod coronavirus. Det er der indgået aftale om.

Den udlægning er flere medlemslande, blandt andet Portugal, som ved nytår har overtaget formandskabet i EU, og Tyskland, som havde formandskabet indtil nytår, tilsyneladende ikke enige i.

Ifølge kommissionsformanden er der en juridisk aftale, der skal sikre, at de 27 medlemslande har en fælles indkøbspolitik. Så de kan vaccinere i samme tempo.

- Vi forhandler kun som 27 lande samlet. Det er noget, vi gør sammen, og intet medlemsland har på dette juridisk bindende grundlag ret til parallelt at forhandle - eller at have en kontrakt ved siden af, siger von er Leyen.

Samtidig med von der Leyens pressemøde sidder den portugisiske sundhedsminister, Marta Temido, til videomøde med EU-journalister i forbindelse med, at landet overtager formandskabet i EU for seks måneder.

Hendes udlægning er en anden. EU-landene skal stræbe efter at arbejde sammen, og de skal ikke indgå aftaler, der kan skade det fælles indkøb.

Men hvis et EU-land finder det helt nødvendigt at indgå en aftale på egen hånd, så skal det ikke være udelukket.

En talsmand for den tyske sundhedsminister, Jens Spahn, siger til nyhedsbureauet Reuters, at en nylig aftale mellem den tyske regering og vaccineproducenten BioNTech ikke har indflydelse på EU's aftale med selskabet.

En talsmand for EU-Kommissionen vil ikke forholde sig direkte til, om det er et brud på aftalen.

- Vores fokus er at sikre, at der er nok doser til alle lande i EU, som har ønsket det. Vi vil ikke her diskutere spørgsmålet om at tage juridiske skridt, siger han.

EU's stats- og regeringschefer får chancen for at diskutere det torsdag 21. januar klokken 18.

En talsmand for EU-præsident Charles Michel har fredag annonceret tidspunktet for et videotopmøde. Emnet for mødet er coronavirus.

/ritzau/