Uganda blokerer sociale medier to dage før præsidentvalg

Internetudbydere i Uganda er beordret til at lukke for Facebook og andre sociale medier i opløb til valg.

Uganda har beordret alle sociale medier blokeret inden torsdagens præsidentvalg i landet.

Det fremgår af et brev til internetudbydere fra landets kommunikationsmyndighed.

I en tv-transmitteret tale tirsdag begrunder Ugandas mangeårige præsident, Yoweri Museveni, nedlukningen med, at Facebook dagen forinden havde fjernet profiler, der støtter regeringen.

- Vi kan ikke tolerere denne arrogance fra nogen, som på vegne af os vil bestemme, hvem der er god, og hvem der er ond, siger han.

Facebook oplyste mandag, at det har lukket en lang række konti tilknyttet ministeriet for information og teknologi, som anvendte "falske og kopierede konti" for at få dem til "fremstå mere populære, end de var".

Ved torsdagens præsidentvalg forsøger Yoweri Museveni at blive genvalgt til en sjette periode. Hans udfordrer er Bobi Wine, en tidligere popstjerne som har kastet sig over politik.

Det er under valgkampen lykkedes den 38-årige Wine at få fyret op under Ugandas forholdsvis unge befolkning, der for størstedelens vedkommende er vokset op under den nuværende præsident.

/ritzau/AFP