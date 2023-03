Uganda har vedtaget ny hård lov mod homoseksualitet

Nationalforsamlingen i Uganda vedtog tirsdag nye hårde love vendt mod LGBTQ-personer, som i forvejen er udsat for hård diskrimination, mobning og voldelige undertykkelse.

Sex mellem ligekønnede har været strafbart med livsvarigt fængsel i Uganda i omkring 10 år. Det er i henhold til en gammel lov, som blev indført af den tidligere kolonimagt Storbritannien.

Den nye, skærpede lovgivning, som blev vedtaget tirsdag aften, åbner for, at man også kan straffe "forsøg på homoseksualitet" med op til ti års fængsel.

Loven blev vedtaget med støtte fra næsten alle de 389 folkevalgte, som var til stede under afstemningen.

- Tillykke! Uanset hvad vi gør, så gør vi det for det ugandiske folk, sagde formanden for nationalforsamlingen Anita Among, da loven var vedtaget.

En tidligere version af den samme lov blev vedtaget i 2014, hvilket udløste mange hårde protester i det internationale samfund.

Den nye lovteksten vil nu blive sendt til Ugandas mangeårige præsident, den 78-årige Yoweri Museveni, som skal underskrive den. Han har mulighed for at nedlægge veto, men han har erklæret sin støtte til loven. Han har kritiseret vestlige lande for "at påtvinge andre folkeslag deres egen praksis".

Over 30 afrikanske lande har forbud mod homoseksuelle relationer. Den nye lov i Uganda synes at være den første, som gør det ulovligt blot at tilkendegive, at man er homoseksuel, skriver Human Rights Watch.

Tilhængere af den nye lovgivning siger, at den skal gøre det lettere for myndighederne at slå ned på en lang række LGBTQ-aktiviteter, som de siger truer traditionelle værdier i det konservative og religiøse østafrikanske land.

/ritzau/AFP