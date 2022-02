Uganda skal betale 2,1 milliard kroner for krig i naboland

Uganda er skyldig i en "betydelig del" af dødsfaldene under krig i DR Congo for to årtier siden, lyder FN-dom.

FN's øverste domstol har beordret Uganda til at betale 325 millioner dollar - svarende til 2,1 milliard kroner - til Den Demokratiske Republik Congo.

Det fremgår onsdag af en afgørelse fra Den Internationale Domstol i Haag.

Beløbet er en kompensation for forbrydelser udført af Uganda under en blodig krig, der udspillede sig for omkring to årtier siden. Hundredtusindvis af mennesker menes her at være blevet dræbt i DR Congos Ituri-provins.

Uganda var involveret i krigen i nabolandet. FN-domstolen har onsdag også konkluderet, at Uganda var skyld i en "betydelig del" af dødsfaldene.

DR Congo har dog blot fået en brøkdel af den erstatning, som landet ønskede.

Landet havde anmodet om en erstatning på 11 milliarder dollar - svarende til over 70 milliarder kroner. Det krav imødekom domstolen i Haag ikke.

Ifølge dommerne har DR Congo ikke tilstrækkelige beviser for sin påstand om, at Uganda kan stilles til regnskab for 180.000 drab.

- Domstolen vurderer, at de fremlagte beviser indikerer, at antallet af ofre, som Uganda skal kompensere for, er mellem 10.000 og 15.000, siger Joan Donoghue, der er FN-domstolens øverste dommer.

Uganda er blevet beordret at betale 225 millioner dollar for skade på personer. Det inkluderer drab, skader og seksuelle overgreb.

Derudover skal Uganda betale 40 millioner dollar for materielle skader og 60 millioner dollar for skader på DR Congos natur.

I regionen Ituri, som blandt andet er kendt for guldminer, har der også i nyere tid været gentagne voldshandlinger.

Den etniske gruppe herrerne, som hovedsageligt består af hyrder, er i strid med lenduerne, som hovedsageligt er fastboende bønder.

Det var også de to grupper, der i årene 1999 til 2003 var involveret i konflikten på tværs af det sydlige og centrale Afrika.

Både EU og altså også nabolandet Uganda involverede sig i konflikten.

/ritzau/AFP