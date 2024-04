Ugandas forfatningsdomstol fastholder lov mod homoseksualitet

Ugandas forfatningsdomstol opretholder en lov mod homoseksualitet, der anses for at være en af de strengeste i verden.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vi afviser at ophæve anti-homoseksualitetsloven fra 2023 i sin helhed, og vi vil heller ikke udstede et permanent forbud mod at opretholde den, siger dommer Richard Buteera onsdag.

Domstolen finder dog, at dele af loven er i "uoverensstemmelse med retten til sundhed samt privatliv og religionsfrihed".

Loven betyder, at man risikerer livstid for "homoseksuelle handlinger" - og dødsstraf i visse tilfælde.

Den blev vedtaget i maj sidste år til store protester fra LGBTQ+-forkæmpere, FN og vestlige lande.

Regeringen har dog holdt fast i loven og beskyldt Vesten for at forsøge at få landet til at acceptere homoseksualitet.

USA, som truede med at skære i støtten til Uganda, gav i december visaforbud til unavngivne embedsmænd for at krænke menneskerettigheder.

/ritzau/