Højrefløjsalliance ventes at vinde valget, men sen støtte til Femstjernebevægelsen kan komplicere tingene.

To uger uden meningsmålinger kan blive jokeren i italiensk valg

Millioner af italienere går søndag til stemmeurnerne i et valg, der ventes at munde ud i den mest højreorienterede regering i landet siden Anden Verdenskrig og landets første kvindelige premierminister nogensinde.

Italiens første efterårsvalg i mere end et århundrede blev udløst af interne partikampe, der i juli resulterede i et kollaps af premierminister Mario Draghis samlingsregering.

En højreorienteret alliance ledet af Giorgia Melonis Italiens Brødre havde kurs mod en overbevisende sejr, da de sidste meningsmålinger blev offentliggjort for to uger siden.

Meloni er den oplagte premierministerkandidat som leder af en alliance, der også tæller Matteo Salvinis Lega og Silvio Berlusconis Forza Italia.

I så fald vil det være en bemærkelsesværdig præstation af 45-årige Meloni fra Rom. Hendes parti vandt kun fire procent af stemmerne ved det seneste valg i 2018.

Som følge af den to uger lange mørklægning siden de sidste meningsmålinger er der stadig plads til overraskelser.

Der har blandt andet været spekulationer i, om opbakningen til Femstjernebevægelsen, der blev det største parti ved valget i 2018, kan være vokset de seneste dage.

En sen tilslutning til Femstjernebevægelsen, der læner mod venstre, kan bringe den højreorienterede alliances chancer for at vinde flertal i Senatet eller Overhuset i fare og komplicere processen med at danne en regering.

Selv om der skulle foreligge et klart resultat, er det usandsynligt, at den nye regering tiltræder før slutningen af oktober, da det nye parlament først mødes 13. oktober.

Valgstederne åbner klokken 07.00 søndag og lukker klokken 23.00. De første valgstedsmålinger vil blive offentliggjort umiddelbart herefter, men der kan gå mange timer, før et endeligt resultat er klart.

/ritzau/Reuters