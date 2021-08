Uger uden strøm venter visse orkanramte områder i Louisiana

Mens Louisiana og New Orleans gør skaderne op efter orkanen Ida, står over en million mennesker i delstaten stadig uden strøm.

Flere steder frygter folk hele uger uden el, og Louisianas guvernør, John Bel Edwards, kan ikke give noget bud på, hvornår strømmen er tilbage.

Det skriver nyhedsbureauet AP tirsdag dansk tid.

- Der er flere spørgsmål end svar. Jeg kan ikke fortæller jer, hvornår strømmen er tilbage. Jeg kan ikke fortæller jer, hvornår murbrokkerne og affaldet er fjernet, og hvornår der er blevet udført reparationer, siger han.

- Men det, som jeg kan sige jer, er, at vi vil arbejde hårdt hver dag for at hjælpe så meget som muligt.

Skaderne på elnettet er blevet beskrevet som "katastrofale", og situationen forværres af sensommervarmen i det sydlige USA.

Vejrudsigten for New Orleans står således på omkring 30 grader den kommende uge.

Omkring en million mennesker var i løbet af søndag uden strøm. Det omfattede hele storbyen New Orleans og hundredtusindvis af mennesker i resten af delstaten.

Energiselskabet Entergy meddeler mandag lokal tid, at "det kan tage op til tre dage, før vi ved, hvor lang tid det tager, inden strømmen er tilbage". Det skriver NBC News.

Derudover oplyser selskabet, at personer i "de hårdest ramte områder kan opleve strømnedbrud i uger".

Foreløbig er mindst to personer blevet bekræftet døde i orkanen.

Ida gik i land i Louisiana søndag. På det tidspunkt var det en kategori 4-orkan. Siden har den bevæget sig videre, og mandag blev den nedjusteret til at være en tropisk storm.

/ritzau/