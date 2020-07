Uholdbare smittetal tvinger Melbourne til at lukke i ugevis

Storbyen Melbourne i Australien oplever flere coronatilfælde. Byens fem millioner borgere skal blive hjemme.

Australiens næststørste by, Melbourne, bliver lukket ned i mindst seks uger efter genopblussen af coronavirus.

Det meddeler delstaten Victorias premierminister, Daniel Andrews, ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Det betyder, at over fem millioner indbyggere bliver bedt om at blive hjemme.

Beslutningen er taget efter en rekordstigning i smittetilfælde på en enkelt dag.

- Disse høje antal af nye smittetilfælde er uholdbare, siger Daniel Andrews ved en pressebriefing ifølge Reuters.

Delstaten Victoria har registreret 191 nye coronatilfælde over det seneste døgn. Det er det højeste antal, siden epidemien brød ud. Mandag blev der registreret 127 nye tilfælde.

Premierminister Andrews oplyser, at nedlukningen begynder ved midnat onsdag lokal tid. Den kommer til at vare mindst seks uger. Han understreger over for befolkningen, at "vi ikke kan foregive", at coronakrisen er ovre.

Tiltaget betyder, at den igen står på fjernundervisning for de fleste skoleelever. Desuden begrænses restauranter og caféer til takeaway, skriver AFP.

Delstaten Victoria er så godt som afskåret fra resten af landet. Statens grænser er lukket. Politi og militær patruljerer grænseovergangene.

Antallet af smittetilfælde i Melbourne har været tiltagende over det seneste stykke tid.

Det har blandt andet medført, at Australiens mest folkerige delstat, New South Wales, har lukket grænsen til nabostaten Victoria. Det skete natten til tirsdag.

Grænsen mellem de to delstater var senest lukket i 1919 under den spanske syge.

Den første uge i juni registrerede landet i gennemsnit omkring ni nye coronavirus tilfælde om dagen. Derfor har det nye udbrud i Melbourne fået alarmklokkerne til at ringe og frygten for en anden bølge af coronavirus til at stige.

Australien har registreret knap 9000 tilfælde af coronavirus. 106 dødsfald er relateret til coronavirus i landet.

/ritzau/