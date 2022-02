Ukendte gerningsmænd bortfører fem FN-medarbejdere i Yemen

Fem FN-medarbejdere er blevet bortført i den sydlige del af det krigshærgede land Yemen.

Det oplyser verdensorganisationen søndag.

De fem blev bortført i det sydlige guvernement Abyan fredag, mens de var på vej tilbage til havnebyen Aden efter at have været på en feltmission.

Det oplyser FN-talsmand Eri Kaneko.

- FN er i tæt kontakt med myndighederne for at sikre, at de bliver løsladt, siger hun.

Det står ikke umiddelbart klart, hvem der står bag bortførelsen af de fem FN-ansatte.

Aden blev hjemsted for Yemens internationalt anerkendte regering, efter at regeringen i 2014 blev fordrevet fra hovedstaden Sanaa af houthi-oprørere.

En saudi-ledet koalition har siden 2015 støttet den yemenitiske regering i kampen mod houthi-oprørerne, som støttes af Iran. Hundredtusindvis af mennesker er blevet dræbt i konflikten.

Derudover er millioner af mennesker blevet fordrevet under konflikten, som FN kalder verdens største humanitære krise.

/ritzau/AFP