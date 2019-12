Ukendte gerningsmænd skyder ind i lejlighed i Uppsala

Sverige er fredag aften ramt af flere skyderier. Tre personer er bragt på hospitalet med skud- eller stiksår.

Mindst tre personer er såret efter flere skyderier i Sverige fredag aften.

To personer er bragt til hospitalet med skudsår efter et skyderi i Västerås, der ligger cirka 110 kilometer nordvest for Stockholm.

Det er uvist, hvor alvorlige deres skader er. Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

I Sollentuna 20 kilometer nord for Stockholm rykkede svensk politi ud efter at have fået en melding om, at der var affyret skud.

Da betjente ankom til stedet, fandt de en mand i 30'erne med stiksår.

Politiet oplyser til Aftonbladet, at myndighederne leder efter en eller flere gerningsmænd.

I Uppsala godt 70 kilometer nord for Stockholm blev der skudt gennem vinduet i en lejlighed. Dog blev ingen af de personer, der befandt sig i boligen, ramt.

Det er uklart, hvor mange skud der blev affyret, men ifølge politiet er der tale om flere.

Politiet efterforsker hændelsen i Uppsala som drabsforsøg. Heller ingen er anholdt i denne sag.

/ritzau/NTB