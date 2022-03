Titusindvis af ukrainere i udlandet er siden torsdag rejst hjem for at kæmpe mod Rusland, oplyser ministerium.

Ukraine: 80.000 ukrainere i udlandet er hjemvendt for at kæmpe

80.000 ukrainere i udlandet er angiveligt rejst hjem til Ukraine for at deltage i kampene mod Rusland.

Det oplyser det ukrainske indenrigsministerium på beskedtjenesten Telegram tirsdag.

Indenrigsministeriet henviser til tal fra den statslige grænsevagt.

- Vi er stolte af vores landsmænd, skriver ministeriet på Telegram ifølge avisen The Kyiv Independent.

Ifølge grænsemyndigheden er langt de fleste borgere, som er vendt tilbage til Ukraine siden den 24. februar, hvor invasionen begyndte, mænd.

Tallet fra den ukrainske grænsevagt er ikke bekræftet fra anden side.

- Ukrainske statsborgere, der midlertidigt arbejder eller bor i udlandet, vender tilbage til deres hjemland for at beskytte dets suverænitet og territoriale integritet, skriver indenrigsministeriet på Telegram.

- De slutter sig til de væbnede styrker og andre militære grupper og territoriale forsvarsstyrker, tilføjes det.

Allerede dagen efter invasionens start underskrev Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, et dekret, hvori han beordrede en mobilisering af alle landets værnepligtige og medlemmer af reserven.

Ordren omfattede desuden et forbud mod at forlade landet for kampdygtige mænd mellem 18 og 65 år.

Herhjemme fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) på et kort pressemøde søndag aften, at der ikke er noget juridisk til hinder for, at danskere eller herboende ukrainere tager til Ukraine og kæmper mod Rusland.

Udmeldingen fra statsministeren kom, efter at Volodimir Zelenskij havde meddelt, at han vil danne en international styrke, der skal forsvare Ukraine.

Den britiske udenrigsminister, Liz Truss, sagde ligeledes søndag, at hun vil støtte briter, der frivilligt ønsker at drage til Ukraine og kæmpe mod den russiske invasion.

Berlingske bringer i avisen onsdag en historie om netop de tusindvis af udlandsukrainere, der strømmer hjem for at slås mod den militære russiske overmagt.

Alene fra Polen er godt 22.000 mennesker rejst ind i Ukraine siden krigsudbruddet torsdag, oplyser de polske grænsemyndigheder ifølge Berlingske.

