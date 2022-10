Ukraine advarer om katastrofal sprængning af dæmning i Kherson

Russiske styrker frygtes at være i gang med at planlægge et angreb på en større dæmning i den østlige del af Kherson-regionen.

Styrkerne har de seneste dage mineret dæmningen og kraftværket, som er sat op ved den. Det siger Ukraines præsidentielle rådgiver Mykhajlo Podoljak torsdag aften.

- Rusland er ved at forberede en menneskeskabt katastrofe, siger rådgiveren for præsident Volodymyr Zelenskyj.

Ifølge den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier (ISW) er der omkring 18 millioner kubikmeter vand i Kakhovka-reservoiret, som hører til kraftværket.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bliver det ødelagt, kan det føre til oversvømmelser af landsbyer, som ligger ved Dnepr-floden, som løber igennem det centrale Ukraine. Selve byen Kherson, som er hovedstaden i regionen af samme navn, risikerer ifølge Volodymyr Zelenskyj også at blive oversvømmet.

Det sagde han torsdag i en tale til topmødet for EU's stats- og regeringschefer.

- Flere hundredtusinder vil blive påvirket, sagde Zelenskyj.

Ifølge Ukraines efterretninger, fortalte Zelenskyj, har Rusland allerede gjort forarbejdet for at sprænge kraftværket og dæmningen i luften. Blandt andet ved at smide alt det ukrainske personale ud.

- De (russiske styrker, red.) har fuldstændig kontrol over stationen. Det er nødvendigt at agere omgående, så Rusland ikke får mulighed for at realisere sådan en katastrofe, sagde Zelenskyj.

Ifølge præsidenten er de russiske planer del af en såkaldt false-flag-operation. Begrebet refererer til nogen, som med vilje gør skade på sig selv for at beskylde en modpart for det og derved få en undskyldning for at gå til modangreb.

Ifølge ISW planlægger Rusland at sprænge dæmningen i luften og skabe oversvømmelserne, efter at landet har trukket sine styrker længere tilbage til de østlige dele af Kherson.

/ritzau/AFP