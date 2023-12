Ukraine advarer om katastrofale konsekvenser ved EU-splittelse

Det vil være "katastrofalt" for både EU og Ukraine, hvis ikke der kan opnås enighed om at begynde forhandlinger om medlemskab ved et topmøde denne uge.

Det siger Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, ved ankomsten til et udenrigsministermøde i Bruxelles mandag.

- Jeg kan ikke forestille mig det, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg ønsker end ikke at tale om de ødelæggende konsekvenser, der vil indtræffe, hvis Det Europæiske Råd ikke lykkes med at nå frem til denne beslutning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blandt mange landes diplomater breder bekymringen sig forud for dette uges topmøde.

Her er der planer om at sende en stor pose penge til Ukraine samt at give grønt lys til medlemskabsforhandlinger.

Men Ungarns premierminister, Viktor Orbán, truer med at nedlægge veto mod begge dele.

Europæiske diplomater tror ifølge nyhedsbureauet AFP, at Orbáns modstand også er en forhandlingstaktik.

De tror, at han håber på at kunne få adgang til milliarder i EU-støtte, som er blevet fastfrosset som følge af uenigheder med Ungarn om landets opretholdelse af retsstatslige principper.

- Det her burde ikke være et forhandlingsspil, siger Finlands udenrigsminister, Elina Valtonen, ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Men selvfølgelig må vi i denne her situation forsøge at finde alle de nødvendige kanaler, som kan hjælpe med at skaffe en løsning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mødet kommer, på et tidspunkt hvor Ukraine har svært ved at få det momentum i kampene mod Rusland, som mange havde håbet på.

Samtidig har Kongressen i USA svært ved at nå frem til aftaler om yderligere finansiering.

Hovedpersonen Orbán var søndag til stede ved indsættelsen af Argentinas nye præsident, Javier Milei, i Buenos Aires.

Her var også Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj. Ifølge ham havde de to en "ærlig" samtale. Billeder fra mødet viser de to gestikulere livligt. Men der er også smil undervejs.

- Den (samtalen, red.) var så ærlig som muligt - og selvfølgelig handlede det om europæiske anliggender, sagde Zelenskyj i sin daglige videotale til den ukrainske befolkning.

/ritzau/