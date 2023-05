Ukraine afværger Ruslands 12. angreb på Kyiv i maj måned

Rusland har natten til torsdag udført luftangreb mod Ukraines hovedstad, Kyiv.

Det oplyser ukrainske embedsfolk.

Militærchefer siger, at byens luftforsvar ødelagde alle droner, der blev brugt i det tre timer lange angreb.

Nattens angreb er det seneste af 12 angreb mod den ukrainske hovedstad i maj.

Serhij Popko, der leder byen militæradministration, siger på beskedtjenesten Telegram, at Rusland "igen angreb Kyiv fra luften".

- Angrebet var enormt, lyder det fra Popko.

- Fjenden fortsætter med at bruge angrebstaktik i flere bølger med intervaller mellem grupper af angribende droner.

Han tilføjer, at "alle registrerede mål, der bevægede sig mod Kyiv, blev ødelagt" af det ukrainske luftforsvar.

Angrebene er gennemført med de iranskfremstillede Shahed-droner, lyder det i udtalelsen.

Sirenerne blev natten til torsdag også sat i gang i byerne Kharkiv og Tjernivtsi.

Onsdag gav USA Ukraine mulighed for at fortsætte med at forsvare sig mod eventuelle fremtidige russiske angreb.

USA godkendte nemlig salget af luftforsvarssystemer for 285 millioner dollar til Ukraine.

- Ukraine har et akut behov for at øge dets evner til at forsvare sig mod russiske missilangreb og luftfartøjer, siger det amerikanske agentur for forsvarssamarbejde, DSCA, i en udtalelse.

- At erhverve og effektivt indsætte denne kapacitet vil forbedre Ukraines evne til at forsvare dets folk og beskytte kritisk national infrastruktur.

Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt salget. Kongressen skal dog stadig godkende transaktionen.

USA og dets allierede - herunder Danmark - har doneret militærudstyr for milliarder til Ukraine.

I dette tilfælde er der dog tale om et salg.

Det ukrainske luftforsvar har spillet en nøglerolle i at beskytte landet mod angreb og har forhindret Rusland i at få kontrol over luftrummet.

Da Rusland invaderede i februar sidste år bestod det ukrainske luftforsvar mest af udstyr fra sovjettiden.

Siden har landets internationale støtter doneret flere luftforsvarssystemer.

