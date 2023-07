Ukraine afværger russiske luftangreb over havnebyen Odesa

Ukraine har natten til tirsdag været nødt til at aktivere sine luftforsvarssystemer for at afværge russiske angreb over den sydukrainske havneby Odesa.

Det oplyser Serhij Brattjuk, som er talsmand for Odesa-regionens militære administration, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Odesa: Luftforsvarssystemerne er i kamptjeneste, skriver talsmanden på beskedtjenesten Telegram.

Reuters har ikke umiddelbart været i stand til at verificere talsmandens beretninger fra Odesa.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ruslands præsident, Vladimir Putin, svor mandag hævn for det, som han kaldte et terrorangreb mod den bro, som forbinder den annekterede halvø Krim med det russiske fastland.

Et forældrepar mistede livet, mens parrets datter slap med skader i hændelsen, som Ukraine endnu ikke har kommenteret.

/ritzau/