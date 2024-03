Ukraine afviser forbindelser til angreb på koncerthus i Moskva

Ukraine afviser at have forbindelser til et angreb fredag på et koncerthus i udkanten af Moskva, hvor mindst 40 meldes dræbt.

Mykhajlo Podoljak, der er en af den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyjs rådgivere, afviser, at Ukraine skulle stå bag hændelsen, hvor personer i camouflagetøj skød mod mennesker inde i en koncertsal.

Der var også meldinger om mindst én eksplosion og omfattende brand.

- Ukraine har intet at gøre med skyderierne/eksplosionerne i Crocus City Hall. Det giver ikke nogen mening overhovedet, siger Podoljak på det sociale medie X.

Podoljak siger, at Ukraine vil kæmpe mod Rusland på slagmarken og ikke med "terroristmetoder".

Men han frygter, at hændelsen vil blive brugt fra russisk side til at "opskalere krigen" mod Ukraine.

- Også til at retfærdiggøre åbenlyse folkedrabsangreb på civilbefolkningen i Ukraine.

Det er uvist, hvem der står bag angrebet, som der er meldinger om, at mindst fem personer med skydevåben tog del i.

Rusland har ikke peget på, hvem der i russiske øjne kan stå bag.

Den tidligere russiske præsident Dmitrij Medvedev, der er viceformand for Ruslands sikkerhedsråd, siger at det vil få konsekvenser for ukrainske topfolk i regeringsapparatet, "hvis det bliver fastslået, at Kyiv-regimets terrorister har skylden".

- De må allesammen jages og på ubarmhjertig vis elimineres som terrorister, heriblandt embedsmænd i staten, der har begået en sådan ugerning, skriver Medvedev på det sociale medie Telegram ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, har ikke udtalt sig om hændelsen. Han får dog ifølge Kreml-talsmand Dmitrij Peskov løbende opdateringer om udviklingen.

