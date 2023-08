Ukraine afviser idé om at opgive territorium for Nato-medlemskab

Hvis man vil finde en måde at afslutte krigen i Ukraine må det være med i overvejelserne, om Ukraine skal afstå dele af sit territorium til Rusland mod til gengæld at blive medlem af forsvarsalliancen Nato.

Det mener Stian Jenssen, der er stabschef for Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg. Under en paneldebat tirsdag nævnte han idéen om, at Ukraine afstår territorium, skriver det norske medie VG og nyhedsbureauet NTB.

Men det er et fuldstændig uacceptabelt forslag, mener talsperson for Ukraines udenrigsministerium Oleg Nikolenko.

- Udtalelser om, at Ukraine kan blive medlem af Nato mod at opgive nogle af Ukraines områder, er fuldstændigt uacceptable, skriver Oleg Nikolenko i et opslag på Facebook ifølge VG.

- Har altid antaget, at alliancen ligesom Ukraine ikke handler med territorier.

Tankerne om at lade Ukraine afstå territorium møder også skarp kritik fra præsident Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mykhajlo Podoljak, skriver Politiken.

Han kalder forslaget for "latterligt". Rådgiveren mener, at en sådan løsning vil kunne få krigen til at trække ud i flere generationer, at det vil undergrave international lov og betyde, at det eksisterende russiske styre består.

- Det er indlysende, at hvis Putin ikke lider et knusende nederlag, vil det politiske styre i Rusland ikke forandres, og krigsforbrydere vil ikke blive straffet, skriver Mykhajlo Podoljak blandt andet i et opslag på det sociale medie X - tidligere kendt som Twitter.

Nato-stabschefens udtalelse om Ukraine faldt under en paneldebat på det norske folkemøde i Arendal.

- Jeg tror, at en løsning kan være, at Ukraine opgiver territorium og får et Nato-medlemskab til gengæld, sagde Stian Jenssen ifølge VG.

Han understregede dog samtidig, at "det må være op til Ukraine at afgøre, hvornår og på hvilke vilkår de ønsker at forhandle".

