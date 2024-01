Ukraine angriber for anden nat i træk Krim med raketter

Det russiske forsvarsministerium siger, at det natten til lørdag har skudt fire ukrainske raketter ned over det russisk-annekterede Krim.

- Luftforsvar i tjeneste opfangede og ødelagde fire ukrainske raketter over Krim-halvøen, siger forsvarsministeriet.

Det skriver AFP og dpa.

Meldingen kommer, efter at ministeriet tidligere på ugen hævdede, at der blev afværget et ukrainsk droneangreb mod Krim ved at nedskyde 36 droner.

Samtidig siger Ukraines luftvåben, at det natten til lørdag har ramt den russiske Saki-luftbase på Krims vestkyst.

Ifølge den øverstkommanderende for det ukrainske luftvåben, Mykola Olesjtsjuk, er "alle mål" blevet ramt.

Ifølge dpa lyder det videre fra Ukraine, at et russisk kommandocenter på Saki er blevet ramt. Nyhedsbureauet skriver, at det ikke har været muligt at bekræfte meldingerne på uafhængig vis.

Ukraine har for nylig optrappet angrebene mod halvøen Krim, som blev annekteret af Rusland i 2014.

Derudover har Rusland og Ukraine på det seneste ramt hinanden med omfattende angreb.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har tidligere udtalt, at det er lykkedes landet at få overtaget i området ved Sortehavet.

Kort før nytår blev i alt 39 mennesker dræbt på én dag som følge af russiske angreb mod blandt andet Ukraines hovedstad, Kyiv.

Desuden blev 25 personer ifølge Rusland dræbt i et ukrainsk angreb mod grænsebyen Belgorod, har Reuters tidligere skrevet.

På baggrund af angrebet mod Belgorod advarede den russiske præsident, Vladimir Putin, mandag om en "intensivering" af krigen.

- Vi kommer til at intensivere angrebene. Ingen forbrydelse mod menneskeheden skal forblive ustraffet, lød det.

/ritzau/